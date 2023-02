Cours de phyto : Les plantes diurétiques et réminéralisantes Vaupillon Vaupillon Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Vaupillon

Cours de phyto : Les plantes diurétiques et réminéralisantes, 7 octobre 2023, Vaupillon Vaupillon. Cours de phyto : Les plantes diurétiques et réminéralisantes 3 rue de l’hêtre Vaupillon Eure-et-Loir

2023-10-07 15:00:00 – 2023-10-07 18:00:00 Vaupillon

Eure-et-Loir Vaupillon Les Jardins du solstice vous propose une série de cours de phyto dont celui-ci est consacré aux plantes diurétiques et réminéralisantes. Le système osseux et rénal – Focus sur la gemmothérapie. jardinsolstice@orange.fr +33 2 37 81 15 82 https://www.jardinsolstice.com/ David Commenchal

Vaupillon

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Vaupillon Autres Lieu Vaupillon Adresse 3 rue de l'hêtre Vaupillon Eure-et-Loir Ville Vaupillon Vaupillon lieuville Vaupillon Departement Eure-et-Loir

Vaupillon Vaupillon Vaupillon Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaupillon vaupillon/

Cours de phyto : Les plantes diurétiques et réminéralisantes 2023-10-07 was last modified: by Cours de phyto : Les plantes diurétiques et réminéralisantes Vaupillon 7 octobre 2023 3 rue de l'hêtre Vaupillon Eure-et-Loir Eure-et-Loir Vaupillon Vaupillon, Eure-et-Loir

Vaupillon Vaupillon Eure-et-Loir