Loire-Atlantique Elisabeth Blanchard normalienne et agrégée de philosophie, ancienne enseignante au lycée Français de Milan, propose d’animer un cours de philosophie autour du thème « Peut-on concevoir une société sans religion ? ».

La question devra être problématisée afin d’en dégager le problème posé et le traiter. Le cours sera dialectique : une première partie posera une thèse puis elle sera discutée et enfin nous apporterons une réponse au problème en troisième partie. Le cours sera l’occasion de voir quelles ont été les critiques majeures adressées à la religion puis de discuter la valeur et pertinence de ces critiques afin de proposer une réponse au problème.

