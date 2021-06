Cours de peinture 8-11 ans – les couleurs Vicq-sur-Mer, 2 août 2021-2 août 2021, Vicq-sur-Mer.

Cours de peinture 8-11 ans – les couleurs 2021-08-02 – 2021-08-02 RETHOVILLE Moulin à eau de Marie Ravenel – La Coudrairie

Vicq-sur-Mer Manche Vicq-sur-Mer

Voici une belle activité pour s’occuper un après-midi! Les enfants de 8 à 11 ans travailleront sur les couleurs et la peinture acrylique (4 dates : 19 et 26 juillet, 2 et 9 août). Les enfants de 12 à 16 ans s’exerceront sur les perspectives au dessin et peinture (4 dates : 20 et 27 juillet, 3 et 10 août). Possibilité de s’inscrire sur une ou plusieurs dates. 14h-17h, repli à Cosqueville en cas de mauvais temps, réservation obligatoire. Les bénéfices seront reversés à l’association organisatrice Néville Patrimoine pour la restauration du clocher de Néville-sur-Mer.

moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

