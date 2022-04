Cours de pâtisserie parent-enfant

Cours de pâtisserie parent-enfant, 26 avril 2022, . Cours de pâtisserie parent-enfant

2022-04-26 – 2022-04-26 EUR 40 40 J Cuisine vous propose une recette gourmande de madeleines avec leurs coques au chocolat ! Vous aussi, vous cherchez à obtenir cette belle bosse caractéristique des madeleines ? C’est le cours parents enfants fait pour vous ! J Cuisine vous propose une recette gourmande de madeleines avec leurs coques au chocolat ! Vous aussi, vous cherchez à obtenir cette belle bosse caractéristique des madeleines ? C’est le cours parents enfants fait pour vous ! J Cuisine vous propose une recette gourmande de madeleines avec leurs coques au chocolat ! Vous aussi, vous cherchez à obtenir cette belle bosse caractéristique des madeleines ? C’est le cours parents enfants fait pour vous ! ©Jcuisine dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville