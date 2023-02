Cours de pâtisserie : Gros choux gourmand Tonka framboise Art et Gourmandise Melle OT Pays Mellois Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Melle 80 80 EUR Cours de pâtisserie à Melle Mercredi 21 Juin : 14h30 – 17h45 Gros Choux gourmand tonka framboise

Réalisation de 6 gros choux, au programme : Pâte à choux et son craquelin tonka, crémeux framboise, confit de framboise, crème diplomate à la fève de tonka, framboises Reste 4 places

Tarif adulte 80€ / Moins de 16 ans 65€

Tarif adulte 80€ / Moins de 16 ans 65€ Inscription par mail (galloisannelaure@gmail.com) ou par téléphone 0661747777 – Par SMS

