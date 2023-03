Cours de pâtisserie : Entremet Moderne : Le Cara Noisette Art et Gourmandise Melle Catégories d’Évènement: 79500

Cours de pâtisserie à Melle. Entremet Moderne : Le Cara Noisette. Mercredi 19 Avril : 14h30 – 17h45. Dacquoise à la noisette, croquant lait noisette, caramel fleur de sel, crémeux caramëlia, mousse chocolat au lait. Tarif adulte 95€ / Moins de 16 ans 80€ Reste 4 places Vous repartez avec un Entremet de 6 personnes. Inscription par mail (galloisannelaure@gmail.com) ou téléphone 06 61 74 77 77 par sms.

