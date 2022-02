Cours de pâtisserie enfants Dunières Dunières Catégories d’évènement: Dunières

Haute-Loire

Cours de pâtisserie enfants Dunières, 20 avril 2022, Dunières. Cours de pâtisserie enfants Rue de Ville Pâtisserie les Gourmands Disent Dunières

2022-04-20 – 2022-04-20 Rue de Ville Pâtisserie les Gourmands Disent

Dunières Haute-Loire Dunières EUR 25 25 De 14h à 15h30 à la pâtisserie les Gourmands Disent

Réalisation d’une pièce en chocolat (style M Patate)

25€ – à partir de 6 ans – réservation 04 71 56 38 51 +33 4 71 56 38 51 Rue de Ville Pâtisserie les Gourmands Disent Dunières

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dunières, Haute-Loire Autres Lieu Dunières Adresse Rue de Ville Pâtisserie les Gourmands Disent Ville Dunières lieuville Rue de Ville Pâtisserie les Gourmands Disent Dunières Departement Haute-Loire

Dunières Dunières Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunieres/

Cours de pâtisserie enfants Dunières 2022-04-20 was last modified: by Cours de pâtisserie enfants Dunières Dunières 20 avril 2022 Dunières Haute-Loire

Dunières Haute-Loire