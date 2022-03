Cours de paléographie Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Cours de paléographie Alençon, 23 mars 2022, Alençon.

2022-03-23 17:15:00 – 2022-03-23 19:00:00

Alençon Orne La paléographie est la science auxiliaire de l’histoire qui étudie les écritures anciennes. Les cours, portant sur des textes du XIIe au XVIIIe siècle, vous proposent d’apprendre à déchiffrer ces écritures et de comprendre les systèmes d’abréviations, pour pouvoir ensuite mener vos recherches de façon autonome. Les cours sont proposés aux débutants à raison d’une séance tous les 15 jours (du 14 octobre 2020 au 7 avril 2021). La paléographie est la science auxiliaire de l’histoire qui étudie les écritures anciennes. Les cours, portant sur des textes du XIIe au XVIIIe siècle, vous proposent d’apprendre à déchiffrer ces écritures et de comprendre les systèmes… archives@orne.fr +33 2 33 81 23 00 http://www.archives.orne.fr/ La paléographie est la science auxiliaire de l’histoire qui étudie les écritures anciennes. Les cours, portant sur des textes du XIIe au XVIIIe siècle, vous proposent d’apprendre à déchiffrer ces écritures et de comprendre les systèmes d’abréviations, pour pouvoir ensuite mener vos recherches de façon autonome. Les cours sont proposés aux débutants à raison d’une séance tous les 15 jours (du 14 octobre 2020 au 7 avril 2021). Alençon

