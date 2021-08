Cours de Noël Obermodern-Zutzendorf, 5 décembre 2021, Obermodern-Zutzendorf.

Cours de Noël 2021-12-05 14:00:00 – 2021-12-05 20:00:00

Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

Artisanat local et fait main

Chants, danses et contes de Noël

Petite restauration et boissons chaudes

Créations artistiques

Venez découvrir un marché de noël atypique en plein cœur du village pittoresque de Obermodern.

L’association OZ’Cour propose un marché de Noël au sein de fabuleuses cours de corps de ferme. Prenez le temps d’une promenade pour admirer notre patrimoine alsacien et découvrir des créateurs locaux.

Artisanat local et fait main

Chants, danses et contes de Noël

Petite restauration et boissons chaudes

Créations artistiques

dernière mise à jour : 2021-08-05 par