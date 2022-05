Cours de natation en piscine intérieure Plouescat, 4 juillet 2022, Plouescat.

Approche ludique et technique pour mieux appréhender le milieu aquatique. nAppréhender le milieu aquatique et être à l’aise dans l’eau, s’allonger, s’immerger, être capable de regagner le bord en cas de chute dans l’eau. Prévoir une tenue adaptée. Piscine chauffée. nCours de 30 min du lundi au vendredi, 10 élèves par cours maximum. Bassin de 10mx5m et 1,2m de profondeur. Inscription et paiement en ligne ou bien à l’accueil du centre nautique.

