Cours de natation en mer avec Moïse Moëlan-sur-Mer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Moëlan-sur-Mer. Cours de natation en mer avec Moïse 2021-07-07 – 2021-07-07 Plage de Kerfany Lieu-dit Kerfany les Pins

Moëlan-sur-Mer Finistère Pour acquérir l’aisance aquatique et apprendre les différentes techniques de nage, en mer ou en piscine, à partir de 6 ans.

Venez profiter des joies de l’eau en toute sécurité. 10h30/11h00 : Apprentissage

11h15/11h45 : Perfectionnement 1

