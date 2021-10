Clessé Clessé Clessé, Saône-et-Loire cours de modelage intergénérationnel pour débutant Clessé Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Clessé Saône-et-Loire Clessé EUR 15 30 Cours de modelage intergénérationnel pour débutants animé par Rachel Duby.

Lundi 25 octobre de 17h30 à 19h30

Jeudi 04 novembre de 17h30 à 19h30

Tarif : 15€ pour une personne, 10€ pour la seconde personne de la même famille

L’association se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre de participants n’est pas suffisant

