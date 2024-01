Cours de méditation Jyoti Centre méditation Darshan Paris Paris, dimanche 14 janvier 2024.

Du dimanche 14 janvier 2024 au mardi 20 février 2024 :

dimanche

de 13h00 à 14h30

mardi

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. payant 50 € de frais d’inscription pour une année de cours.

Découvrez la Jyoti Méditation, une méthode simple et efficace, accessible à tous !

Si vous cherchez à diminuer votre stress, prendre du recul, vous détendre, vous recharger, mieux vous connaître…alors la Jyoti méditation est pour vous ! Cette méditation vous aidera à avancer dans la vie avec joie et sérénité : https://www.cours-meditation.com/

Les cours

Les cours fonctionnent par session : 1 cours par semaine, pendant 6 semaines.

Ils s’articulent autour d’une méditation de groupe accompagnée de bases théoriques et de conseils personnalisés, Vous trouverez tout le materiel nécessaire au centre. Les prochaines sessions commencent :

– Dimanche 14 janvier à 13 h (jusqu’à 14 h 30)

– Mardi 16 janvier à 18 h 30 (jusqu’à 20 h)

au

Centre de Méditation Darshan Paris

2 rue Santerre, 75012 Paris

Inscription

Si vous êtes intéressé.e, merci de vous inscrire ici : https://www.cours-meditation.com/inscription-cours…

Nous sommes une association à but non lucratif, les cours sont donc gratuits et dispensés par des bénévoles.

Cependant, il vous sera demandé des frais d’inscription de 50 € qui permettent de couvrir l’impression des documents fournis et les différents frais de fonctionnement permettant de vous accueillir dans de bonnes conditions, propices à la méditation. Sinon, tous les cours sont gratuits.

Centre méditation Darshan Paris 2 rue Santerre 75012 Paris

Contact : +33767672544 contact@cours-meditation.com https://www.facebook.com/jyotimeditationfrance https://www.facebook.com/jyotimeditationfrance https://www.cours-meditation.com/

