Apprendre le b.a.-ba de la mécanique pour plus de sécurité et d’autonomie à vélo : **Contenu du cours:** – Poser un diagnostic sur l’état de son vélo – Détecter l’usure et reconnaître quand il faut remplacer des pièces – Savoir effectuer des petits ajustements et les réparations d’entretien. **Date : 4 septembre** **Horaire : 9h00 à 12h00** Lieu : Les cours se déroulent dans l’atelier de Genèveroule de Carouge Nombre de participants : 8 personnes maximum >> [Plus d’informations](https://www.pro-velo-geneve.ch/samedis_du_velo_cours_de_mecanique_09h_20210904) **Conditions de participation :** – Inscription obligatoire sur le site de [PRO VELO Genève](https://%5B%5B[www.pro-velo-geneve.ch](www.pro-velo-geneve.ch)%5D(www.pro-velo-geneve.ch)%5D(www.pro-velo-geneve.ch)/samedis_du_velo_cours_de_mecanique_13h30_20200801) – Adultes et adolescents, enfants dès 12 ans, s’ils sont accompagnés. – Venir avec son vélo en bon état Une activité gratuite, subventionnée par la Ville de Genève Organisée par [PRO VELO Genève](www.pro-velo-geneve.ch) et [Genèveroule](www.geneveroule.ch).

Gratuit

Apprenez les rudiments de la mécanique vélo pour plus de sécurité et d’autonomie !

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T12:00:00