Présentation de l’atelier d’ébénisterie contemporaine cours de l’industrie, 1 avril 2023, Paris.

L’ATELIER DU MEUBLE CONTEMPORAIN est un espace au cœur de Paris, créé en 2002, ouvert aux designers, artistes et créateurs, pour satisfaire au mieux leur créativité et favoriser ainsi l’innovation.

L’atelier s’implique dans une dynamique de recherche et de concertation pour apporter des réponses réalistes et obtenir le meilleur compromis entre l’audace de la création, la sensibilité initiale du projet et les contraintes techniques inhérentes à la réalisation.

C’est avant tout un savoir-faire acquis par une longue expérience dans le travail du bois, un travail de recherche autour des matériaux, une intégration de technologies et d’outils numériques, mais encore un réseau de partenaires dans les différents corps de métier nécessaires à la création du mobilier.

C’est la conjugaison d’une sensibilité propre à l’innovation, d’un travail soigné, d’une rapidité d’exécution et par dessus tout d’un état d’esprit, d’un enthousiasme pour la création.

cours de l'industrie 37 bis rue de montreuil 75011 PARIS Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

#ebenisterie contemporaine #fabriqueaparis

mathieu gauchet