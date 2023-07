Patouland Pla d’Adet tournoi Disc Golf Cours de l’école Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Plateau de l’Ecole – début du tournoi 10h.

2023-07-21 10:00:00 fin : 2023-07-21 . EUR.

Disc Golf Tournament

Plateau de l’Ecole – start of the tournament 10am Torneo de Disc Golf

Plateau de l’Ecole – el torneo comienza a las 10.00 horas Disc Golf Turnier

