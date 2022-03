Cours de l’Ecole du Louvre au Musée de Picardie Amiens, 9 mars 2022, Amiens.

Cours de l’Ecole du Louvre au Musée de Picardie Amiens

2022-03-09 – 2022-04-06

Amiens Somme

53.5 Cours de l’École du Louvre en régions au Musée de Picardie

“À l’école de la sculpture”

Cycle thématique de 5 séances, les mercredis, de 18h à 19h30, au Musée de Picardie, Amiens.

Par :

-Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l’Ecole du Louvre.

-Jean-Luc Martinez, président directeur honoraire du Musée du Louvre, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du Patrimoine .

-Soline Morinière, chargée d’études documentaires, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

-Sophie Montel, maîtresse de conférences en Histoire de l’art et archéologie du monde grec, département d’Histoire de l’art et d’archéologie, université de Besançon

-Maxime Paz, historien de l’art.

Programme :

-Mercredi 9 mars 2022 : “L’Antique : contrainte, modèle ou inspiration pour les sculpteurs du XIXe siècle”, par Jean-Luc Martinez, président directeur honoraire du Musée du Louvre, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du Patrimoine.

-Mercredi 16 mars 2022 : “L’initiation à la sculpture à la « Petite Ecole »”, par Maxime Paz, historien de l’art.

-Mercredi 23 mars 2022 : “La formation du sculpteur à l’Ecole des Beaux-Arts, le Prix de Rome et le séjour romain”, par Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l’Ecole du Louvre.

-Mercredi 30 mars 2022 : “Laboratoires artistiques : les collections de tirages en plâtre dans les universités françaises (1876-1914)”, par Soline Morinière, chargée d’études documentaires, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

-Mercredi 6 avril 2022 : “La place des moulages dans l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie”, par Sophie Montel, maîtresse de conférences en Histoire de l’art et archéologie du monde grec, département d’Histoire de l’art et d’archéologie, université de Besançon.

Ecole du Louvre

cours.regions@ecoledulouvre.fr

01 55 35 18 00

Plein tarif : 43,50 € le cycle de cours.

Tarif réduit (- de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH) : 26 € le cycle de cours.

Formation continue : 53,50 € le cycle de cours.

Réservation dans la limite des places disponibles.

Cours de l’École du Louvre en régions au Musée de Picardie

“À l’école de la sculpture”

Cycle thématique de 5 séances, les mercredis, de 18h à 19h30, au Musée de Picardie, Amiens.

Par :

-Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l’Ecole du Louvre.

-Jean-Luc Martinez, président directeur honoraire du Musée du Louvre, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du Patrimoine .

-Soline Morinière, chargée d’études documentaires, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

-Sophie Montel, maîtresse de conférences en Histoire de l’art et archéologie du monde grec, département d’Histoire de l’art et d’archéologie, université de Besançon

-Maxime Paz, historien de l’art.

Programme :

-Mercredi 9 mars 2022 : “L’Antique : contrainte, modèle ou inspiration pour les sculpteurs du XIXe siècle”, par Jean-Luc Martinez, président directeur honoraire du Musée du Louvre, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du Patrimoine.

-Mercredi 16 mars 2022 : “L’initiation à la sculpture à la « Petite Ecole »”, par Maxime Paz, historien de l’art.

-Mercredi 23 mars 2022 : “La formation du sculpteur à l’Ecole des Beaux-Arts, le Prix de Rome et le séjour romain”, par Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l’Ecole du Louvre.

-Mercredi 30 mars 2022 : “Laboratoires artistiques : les collections de tirages en plâtre dans les universités françaises (1876-1914)”, par Soline Morinière, chargée d’études documentaires, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

-Mercredi 6 avril 2022 : “La place des moulages dans l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie”, par Sophie Montel, maîtresse de conférences en Histoire de l’art et archéologie du monde grec, département d’Histoire de l’art et d’archéologie, université de Besançon.

Ecole du Louvre

cours.regions@ecoledulouvre.fr

01 55 35 18 00

Plein tarif : 43,50 € le cycle de cours.

Tarif réduit (- de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH) : 26 € le cycle de cours.

Formation continue : 53,50 € le cycle de cours.

Réservation dans la limite des places disponibles.

+33 3 22 97 14 00

Cours de l’École du Louvre en régions au Musée de Picardie

“À l’école de la sculpture”

Cycle thématique de 5 séances, les mercredis, de 18h à 19h30, au Musée de Picardie, Amiens.

Par :

-Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l’Ecole du Louvre.

-Jean-Luc Martinez, président directeur honoraire du Musée du Louvre, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du Patrimoine .

-Soline Morinière, chargée d’études documentaires, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

-Sophie Montel, maîtresse de conférences en Histoire de l’art et archéologie du monde grec, département d’Histoire de l’art et d’archéologie, université de Besançon

-Maxime Paz, historien de l’art.

Programme :

-Mercredi 9 mars 2022 : “L’Antique : contrainte, modèle ou inspiration pour les sculpteurs du XIXe siècle”, par Jean-Luc Martinez, président directeur honoraire du Musée du Louvre, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du Patrimoine.

-Mercredi 16 mars 2022 : “L’initiation à la sculpture à la « Petite Ecole »”, par Maxime Paz, historien de l’art.

-Mercredi 23 mars 2022 : “La formation du sculpteur à l’Ecole des Beaux-Arts, le Prix de Rome et le séjour romain”, par Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l’Ecole du Louvre.

-Mercredi 30 mars 2022 : “Laboratoires artistiques : les collections de tirages en plâtre dans les universités françaises (1876-1914)”, par Soline Morinière, chargée d’études documentaires, Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

-Mercredi 6 avril 2022 : “La place des moulages dans l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie”, par Sophie Montel, maîtresse de conférences en Histoire de l’art et archéologie du monde grec, département d’Histoire de l’art et d’archéologie, université de Besançon.

Ecole du Louvre

cours.regions@ecoledulouvre.fr

01 55 35 18 00

Plein tarif : 43,50 € le cycle de cours.

Tarif réduit (- de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH) : 26 € le cycle de cours.

Formation continue : 53,50 € le cycle de cours.

Réservation dans la limite des places disponibles.

Alice Sidoli

Amiens

dernière mise à jour : 2022-03-04 par