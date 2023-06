Ciné Belle Etoile « Compagnons » de François Favrat Cours de l’ancienne école Meyronne, 19 juillet 2023, Meyronne.

Meyronne,Lot

Lors d’un chantier de réinsertion, Naëlle fait la rencontre de Paul, compagnon vitrailliste. Une rencontre qui va bouleverser la vie de la jeune fille. Film à la tombée de la nuit.

Cour de l’ancienne école. Tout public. Gratuit. Buvette..

2023-07-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Cours de l’ancienne école

Meyronne 46200 Lot Occitanie



While working on a rehabilitation project, Naëlle meets Paul, a fellow stained-glass artist. It’s an encounter that turns Naëlle’s life upside down. Film at dusk.

Old school courtyard. All audiences. Free admission. Refreshment bar.

Naëlle conoce a Paul, un compañero vidriero, en un proyecto de rehabilitación. Un encuentro que dará un vuelco a la vida de Naëlle. Película al atardecer.

Patio de la antigua escuela. Abierto a todos. Entrada libre. Bar.

Naëlle lernt bei einem Wiedereingliederungsprojekt den Glasmaler Paul kennen. Eine Begegnung, die das Leben des jungen Mädchens auf den Kopf stellt. Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Hof der alten Schule. Für alle Altersgruppen. Kostenlos. Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne