Biblio Bingo Cours de la République Pertuis, 30 juin 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Cet été, relevez des défis en participant au Biblio Bingo. Explorez la médiathèque à l’aide de votre feuille de route À chaque case, faites tamponner votre succès par un.e bibliothécaire. À la clé, de nombreux lots insolites à gagner !.

2023-06-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-30 11:45:00. .

Cours de la République Jardin de l’Europe

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This summer, take up the challenge of Biblio Bingo. Explore the mediatheque using your roadmap. At each square, have your success stamped by a librarian. You’ll win lots of unusual prizes!

Este verano, acepta el reto del Biblio Bingo. Explora la biblioteca multimedia con tu hoja de ruta y, en cada casilla, haz que un bibliotecario selle tu éxito. Podrás ganar premios insólitos

Nehmen Sie diesen Sommer an Biblio Bingo teil und stellen Sie sich neuen Herausforderungen. Erkunden Sie die Mediathek mithilfe Ihres Reiseplans und lassen Sie sich Ihren Erfolg in jedem Feld von einem Bibliothekar abstempeln. Es gibt viele ungewöhnliche Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis