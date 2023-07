Echappées musicales du Médoc : « Cordes à la pointe » Cours de la République Le Verdon-sur-Mer, 24 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Les « Echappées » se produiront pour la première fois cette année au Verdon-sur-mer. Les instruments à cordes (violons, altos et violoncelle) seront à l’honneur dans un magnifique programme. Billetterie sur place ou achat en ligne sur Helloasso..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.

Cours de la République Eglise

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Echappées » will be performing for the first time this year at Le Verdon-sur-mer. String instruments (violins, violas and cellos) will take center stage in a magnificent program. Tickets available on site or online at Helloasso.

Les Echappées » actuarán este año por primera vez en Le Verdon-sur-mer. Los instrumentos de cuerda (violines, violas y violonchelos) protagonizarán un magnífico programa. Entradas disponibles in situ o en línea en Helloasso.

Die « Echappées » werden dieses Jahr zum ersten Mal in Le Verdon-sur-mer auftreten. Die Streichinstrumente (Violinen, Bratschen und Cello) werden in einem wunderbaren Programm im Mittelpunkt stehen. Eintrittskarten vor Ort oder Online-Kauf auf Helloasso.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Médoc Atlantique