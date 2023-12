Loto Cours de la République Garlin, 3 décembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Nombreux lots à gagner. Bons d’achats, ordinateur portable, enceinte portable, entrée piscine, cinéma…

Places limitées, salle chauffée.

Buvette, paninis, crêpes..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Cours de la République La Halle

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many prizes to be won. Shopping vouchers, laptop, portable speaker, swimming pool entrance, cinema…

Limited places, heated room.

Refreshments, paninis, pancakes.

Muchos premios para ganar. Vales de compra, ordenador portátil, altavoz portátil, entrada a la piscina, al cine…

Plazas limitadas, sala climatizada.

Refrescos, paninis, tortitas.

Zahlreiche Preise zu gewinnen. Einkaufsgutscheine, Laptop, tragbare Lautsprecher, Eintritt ins Schwimmbad, Kino…

Begrenzte Plätze, beheizter Saal.

Getränke, Paninis, Crêpes.

