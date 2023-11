Les Chalets de l’Avent Cours de la République Gardanne, 15 décembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

La ville de Gardanne organise comme chaque année ses traditionnels Chalets de l’Avent sur le cours de la République.

Artisanat, gastronomie, manèges pour les enfants, foodtrucks (…) de quoi plaire à toute la famille.. Enfants

2023-12-15 10:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Cours de la République

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every year, the town of Gardanne organizes its traditional Advent Chalets on the Cours de la République.

Crafts, gastronomy, rides for children, foodtrucks (…) something for the whole family.

Cada año, la ciudad de Gardanne organiza sus tradicionales Chalets de Adviento en el Cours de la République.

Artesanía, gastronomía, atracciones para niños, foodtrucks (…) algo para toda la familia.

Die Stadt Gardanne organisiert wie jedes Jahr ihre traditionellen Chalets de l’Advent auf dem Cours de la République.

Kunsthandwerk, Gastronomie, Karussells für Kinder, Foodtrucks (…) etwas für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme de Gardanne