Trail urbain souvenir Henry Maillot Cours de la République, 17 juin 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Le Cles Gardanne organise une fête du sport populaire à l’occasion de ses 50 ans !

Participez également au trail urbain (souvenir Henry Maillot) avec deux parcours proposés : 6km (1 boucle) ou 12km (2 boucles). Départ à 18h30.

2023-06-17 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-17 00:00:00. .

Cours de la République

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cles Gardanne organizes a popular sport festival on the occasion of its 50th anniversary!

Participate also in the urban trail (Henry Maillot souvenir) with two courses proposed: 6km (1 loop) or 12km (2 loops). Departure at 6:30 pm

Cles Gardanne organiza una fiesta del deporte popular para celebrar su 50 aniversario

También podrá participar en el sendero urbano (recuerdo Henry Maillot) con dos recorridos propuestos: 6 km (1 bucle) o 12 km (2 bucles). Salida a las 18.30 h

Der Cles Gardanne organisiert anlässlich seines 50-jährigen Bestehens ein Fest des Volkssports!

Nehmen Sie auch am Stadttrail (Henry-Maillot-Gedächtnis) teil, bei dem zwei Strecken angeboten werden: 6 km (1 Schleife) oder 12 km (2 Schleifen). Start um 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme de Gardanne