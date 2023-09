ATELIER DE CALLIGRAPHIE LATINE Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis, 2 octobre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Marinette pratique la calligraphie latine depuis une dizaine d’années et aime partager cette passion qu’est “l’art de la belle écriture”. Elle vous présentera la calligraphie et vous proposera des exercices à la plume. Nombre de personnes limité à 5. Adhésion demandée.

2023-10-02 14:00:00 fin : 2023-10-02 16:30:00. EUR.

Cours de la Place

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Marinette has been practicing Latin calligraphy for ten years and loves to share her passion for the art of beautiful writing. She will introduce you to calligraphy and offer you penmanship exercises. Number of participants limited to 5. Membership required

Marinette practica la caligrafía latina desde hace diez años y le encanta compartir su pasión por el arte de la bella escritura. Le introducirá en la caligrafía y le propondrá ejercicios de caligrafía. Número de participantes limitado a 5. Membresía requerida

Marinette beschäftigt sich seit zehn Jahren mit lateinischer Kalligraphie und teilt gerne ihre Leidenschaft für die Kunst des Schönschreibens. Sie wird Ihnen die Kalligraphie vorstellen und Ihnen Übungen mit der Feder vorschlagen. Die Teilnehmerzahl ist auf 5 Personen begrenzt. Mitgliedschaft erforderlich

Mise à jour le 2023-09-24 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT