ATELIER CLOWN Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis, 19 novembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Il y a autant de clowns que d’individus… Pour que chacun trouve son clown, nous ferons des jeux collectifs, nous nous choisirons des costumes,nous improviserons ensemble, nous construirons des saynètes en situation de jeu… Avec Véronique Bourdon de la Cie Durama.

2023-11-19 11:00:00 fin : 2023-11-19 16:00:00. .

Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



There are as many clowns as there are individuals… To help everyone find their own clown, we’ll play games together, choose costumes, improvise together, construct sketches in play situations… With Véronique Bourdon from Cie Durama

Hay tantos payasos como personas… Para que cada uno encuentre su payaso, jugaremos juntos, elegiremos disfraces, improvisaremos juntos y crearemos sketches en situación de espectáculo… Con Véronique Bourdon de Cie Durama

Es gibt so viele Clowns wie es Menschen gibt… Damit jeder seinen Clown findet, machen wir gemeinsame Spiele, suchen uns Kostüme aus,improvisieren zusammen, bauen Sketche in Spielsituationen auf… Mit Véronique Bourdon von der Cie Durama

