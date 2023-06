Festival Par Has Art !- STREET PARTY Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie, 9 juillet 2023, Roissy-en-Brie.

Festival Par Has Art !- STREET PARTY Dimanche 9 juillet, 20h00 Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie

C’est à un moment de fête que nous vous invitons pour

clôturer le festival lors du temps fort dans le skate park de

la ville !

Il s’agira d’un évènement sportif et musical créé pour l’occasion, qui mettra à l’honneur les arts urbains.

Au programme, un show de skateuses et de skateurs parmi les meilleurs d’Île-de-France qui feront une démonstration de leurs plus belles figures, le tout animé par un MC (Mic Controller).

Suivi d’un concert de rock orchestré par Farsight, accompagné par la scène de musique actuelle Les Cuizines, ce moment de clôture se voudra festif et relevé comme un relais tendu vers la prochaine édition de Par has’Art ! en 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu dans la région.

Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Ferme d’Ayau, 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T20:00:00+02:00 – 2023-07-09T20:30:00+02:00

©libre de droit