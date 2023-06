Festival Par Has Art !-WE CAN BE HEROES Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Catégories d’Évènement: Roissy-en-Brie

Festival Par Has Art !-WE CAN BE HEROES 8 et 9 juillet Cours de la Ferme d'Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie, 8 juillet 2023, Roissy-en-Brie. Avec We Can Be Heroes, échangez votre pommeau de

douche contre un micro sur pied pour interpréter des tubes

de la pop moderne (Shirley Bassey, MGMT, Jamie T ou

Björk) le temps de deux concerts en playback.

Dans cette performance musicale collective, c’est une

vingtaine de micros sur pied posés au sol et autant de

chanteurs* qui se partagent un espace de quelques mètres

carrés pour un concert généreux, drôle et enjoué afin de

célébrer le plaisir d'être ensemble. Cours de la Ferme d'Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Ferme d'Ayau, 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:45:00+02:00

