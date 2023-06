Festival Par Has Art !-ECCE HOMO Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Catégories d’Évènement: Roissy-en-Brie

8 et 9 juillet Paysage Intérieur est une série de poèmes visuels qui

invite à un voyage dans l’univers.

Avec Ecce Homo, deuxième épisode de la série, assistez à

l’apparition de l’Homme.

Installez-vous dans cette caravane et laissez-vous conter

cette théorie de l’évolution qui oscille entre croyances

magiques et recherches scientifiques.

Jouant de la magie et de l’illusion, des sciences et de la

technique, ce spectacle vous transportera dans l’immensité

des rêves ! Cours de la Ferme d'Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Ferme d'Ayau, 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:30:00+02:00 – 2023-07-08T16:15:00+02:00

2023-07-09T20:00:00+02:00 – 2023-07-09T20:45:00+02:00

Festival Par Has Art !-ECCE HOMO Cours de la Ferme d'Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 2023-07-08