Festival Par Has Art !-LE JARDIN INFINI Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Catégories d’Évènement: Roissy-en-Brie

Seine-et-Marne Festival Par Has Art !-LE JARDIN INFINI Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie, 8 juillet 2023, Roissy-en-Brie. Festival Par Has Art !-LE JARDIN INFINI 8 et 9 juillet Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Une grande boîte en bois, une porte qui s’ouvre et qu’on

referme derrière soi.

Vous voilà dans un jardin infini, magique et féérique…

Ce jardin, installé en continu tout au long de la journée, se

visite seul(e) ou à deux.

Offrez-vous une expérience simple, naturelle et vivante qui

apaise et nourrit l’imaginaire de chacun ! Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Ferme d’Ayau, 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:30:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

2023-07-09T20:00:00+02:00 – 2023-07-09T20:30:00+02:00 ©Pôle K / Karim Sebbar Détails Catégories d’Évènement: Roissy-en-Brie, Seine-et-Marne Autres Lieu Cours de la Ferme d'Ayau - Parc des Sources à Roissy-en-Brie Adresse Ferme d'Ayau, 77680 Roissy-en-Brie Ville Roissy-en-Brie Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Cours de la Ferme d'Ayau - Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie

Cours de la Ferme d'Ayau - Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roissy-en-brie/

Festival Par Has Art !-LE JARDIN INFINI Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 2023-07-08 was last modified: by Festival Par Has Art !-LE JARDIN INFINI Cours de la Ferme d’Ayau – Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie Cours de la Ferme d'Ayau - Parc des Sources à Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 8 juillet 2023