Cours de karaté spécial femmes Gymnase Charcot Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Cours de karaté spécial femmes Gymnase Charcot, 8 mars 2022, Joinville-le-Pont. Cours de karaté spécial femmes

Gymnase Charcot, le mardi 8 mars à 19:00

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le Shotokan Karaté Club de Joinville propose un cours spécial, gratuit, le mardi 8 mars. Ce cours proposera 45 minutes de self défense féminin puis 30 minutes de Pilates. Ouvert à toutes les femmes et adolescentes.

Entrée libre

Journée internationale des droits des femmes Gymnase Charcot 4 Rue Eugène Voisin, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Europe Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Gymnase Charcot Adresse 4 Rue Eugène Voisin, 94340 Joinville-le-Pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Gymnase Charcot Joinville-le-Pont Departement Val-de-Marne

Gymnase Charcot Joinville-le-Pont Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Cours de karaté spécial femmes Gymnase Charcot 2022-03-08 was last modified: by Cours de karaté spécial femmes Gymnase Charcot Gymnase Charcot 8 mars 2022 Gymnase Charcot Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-de-Marne