Cours de jardinage urbain Bibliothèque Benoîte Groult, 8 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 8 septembre 2021

de 19h à 20h

Le mercredi 22 septembre 2021

de 19h à 20h

Le samedi 2 octobre 2021

de 17h à 19h

gratuit

La bibliothèque s’associe au Centre Paris Anim’ Montparnasse pour vous proposer un cycle de 3 rendez-vous qui vous permettront ensuite de participer au jardin partagé du centre. Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de place est limité

Mercredi 8 septembre, 19h à la bibliothèque Benoîte Groult : Jardiner en milieu urbain, un véritable défi.

Un potager, c’est avant tout un sol, dans lequel vos plantes se développeront. Mais qu’est-ce qu’un sol ? De quoi est-il constitué ? Qu’y cherchent et trouvent nos légumes ? Comment leur offrir, y compris sur de petits espaces, de quoi répondre à leurs besoins fondamentaux sans tentation hasardeuse de vous lancer dans la chimie en amateur. trice ?

Venez échanger sur le sujet avec Erick Aubourg, directeur du centre Paris Anim Montparnasse, dont la terrasse atteste de l’expérience de la culture potagère en milieu … hostile !

Mercredi 22 septembre, 19h à la bibliothèque Benoîte Groult : Vous avez dit nuisible ?

Engrais, désherbants, arrachage d’adventices, arrosages à répétition, lutte acharnée contre les insectes et les pestes potagères … Au feu les mauvaises pratiques, croyance et habitudes ! Un potager, c’est un lieu de vie ! Avec son chaos organisé, ses conflits, de l’entraide entre habitants …

Venez parler organisation de votre petit écosystème urbain et découvrir d’autres modes de culture : purins, associations de plantes, bonne gestion des espaces, amis et ennemis du jardinier … Tout pour vous faciliter la vie et faire de vous un.e authentique fainéant.e qui se borne à regarder la nature faire ce qu’elle fait si bien … sans vous !

Samedi 2 octobre, 17h au Centre Paris’ Anim Montparnasse : Passez à la pratique !

Venez mettre les mains dans la terre et appliquer ce que vous aurez vu précédemment avec Erick. Venez vous inspirer de ces petits coins cultivés et n’hésitez pas à demander des conseils pour votre propre projet !

Un jardin à Paris ? Si, c’est possible ! Et en plus, c’est gratuit et ouvert à tou.te.s

