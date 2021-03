Cours de jardinage: les principes de base Potager de la Petite-Boissière,promenade Charles-Martin,1208 Genève, 15 mai 2021-15 mai 2021, Genève.

Cours de jardinage: les principes de base

Potager de la Petite-Boissière, promenade Charles-Martin, 1208 Genève, le samedi 15 mai à 15:00

Avant de commencer les travaux de printemps, il est temps de s’intéresser au jardinage et au potager dans un cadre plus général. Comment cultive-t-on nos fruits et légumes depuis les débuts de l’agriculture ? Qu’est-ce qu’un potager ? Est-il nécessaire de créer des buttes de culture pour faire de la permaculture ? Cet atelier propose de revenir sur ces questions et bien d’autres encore dans un cours plus théorique mais toujours interactif. Contenu de l’atelier : * Quelques définitions * Un court historique de l’agriculture * La domestication des plantes et animaux * Le milieu naturel, le jardin et le potager * Qu’est-ce qu’un milieu naturel ? * Les biomes et les biotopes * Qu’est-ce qu’un jardin ? * Qu’est-ce qu’un potager ? * La biodiversité * Le paysage et la biodiversité * Le jardin et la biodiversité * Gestion d’un potager : déconstruire le mythe de la permaculture

55.-

