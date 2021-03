Cours de jardinage: le sol et la vie du sol Potager de la Petite-Boissière,promenade Charles-Martin,1208 Genève, 29 mai 2021-29 mai 2021, Genève.

Cours de jardinage: le sol et la vie du sol

Potager de la Petite-Boissière, promenade Charles-Martin, 1208 Genève, le samedi 29 mai à 15:00

Le sol est le substrat et le lieu de vie de toutes les plantes du jardin et du potager. Il représente donc un élément vital des cultures. Le sol doit être étudié, compris pour être entretenu de la manière la plus adapté possible. Et il doit être traité avec douceur pour avoir un sol sain, permettant de cultiver des légumes sains ! Contenu de l’atelier : * La composition du sol * Les minéraux * La matière organique ou humus * L’eau et l’air * La vie * Les nutriments * L’analyse du sol et la fertilité * Le travail du sol * Les amendements * Les engrais verts * La couverture du sol

CHF 55.-

Potager de la Petite-Boissière,promenade Charles-Martin,1208 Genève Promenade Charles-Martin, 1208 Genève Genève Les Eaux-Vives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T15:00:00 2021-05-29T17:00:00