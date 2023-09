Cours de japonais – Débutant Université Ouverte – Université Paris Cité Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 10 novembre 2023

de à

.Public adolescents adultes. payant

Un cours d’introduction à la langue et à la culture japonaise pour les débutants et les débutantes.

Ce cours de japonais est destiné aux débutants mais il pourra tout à fait être adapté au besoin des stagiaires. L’idée de ce cours est d’apprendre la langue en s’amusant. Les stagiaires apprennent non seulement la base de langue mais aussi les aspects culturels.

Des activités culturelles en lien avec la culture japonaise vous seront aussi proposées.

L’Université Ouverte

L’université Ouverte de l’Université Paris Cité propose des cours, des conférences et des ateliers dans plus de 30 domaines. Ces cours sont ouverts à toutes et à tous, sans condition d’âge ou de diplôme.

Université Ouverte – Université Paris Cité Campus Grands Moulins – 5 rue Thomas Mann 75013 Paris

Contact : https://u-paris.fr/universite-ouverte/japonais-debutant-niveau-1/ universite-ouverte@u-paris.fr

