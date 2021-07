Paris Giacometti LAB Paris Cours de Hatha Yoga à l’Institut Giacometti Giacometti LAB Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 10 juillet 2021

de 10h30 à 11h30

gratuit

L’Institut Giacometti fête l’été avec les habitants et associations du 14e arrondissement, en proposant un week-end exceptionnel d’animations gratuites : ateliers créatifs, yoga, danse orientale… Les sculptures de Giacometti vous inspirerons sûrement lors ce cours de Hatha Yoga avec Solène Sullerot du Studio Kâyastha Le samedi 10 juillet de 10h30 à 11h30 – sur réservation Séance adaptée aux débutants comme aux confirmés. Prévoyez des vêtements confortables! L’Institut ne dispose pas de vestiaires. Les inscrits profiteront d’une visite gratuite de l’exposition « Giacometti et l’Égypte antique » L’équipe municipale du 14ème et ses partenaires vous proposent tout l’été des activités près de chez vous. Accessible à toutes et à tous gratuitement, découvrez cette programmation dans les parcs et jardins, sur les places, près des terrasses de cafés, dans les bibliothèques ou dans les cours d’écoles. Animations -> Atelier / Cours Giacometti LAB 9 rue Victor Schoelcher Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (269m) 4, 6 : Raspail (342m) 38, 68, 88, ou 91 RER B : Denfert-Rochereau

Contact :Institut Giacometti https://www.fondation-giacometti.fr/fr/evenement/198/aimer-lete-dans-le-14e institut@fondation-giacometti.fr

2021-07-10T10:30:00+02:00_2021-07-10T11:30:00+02:00

