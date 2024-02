COURS DE GYMNASTIQUE PROPOSÉ PAR LE FOYER RURAL D’AVENE Avène, mardi 6 février 2024.

COURS DE GYMNASTIQUE PROPOSÉ PAR LE FOYER RURAL D’AVENE Avène Hérault

Cours de gymnastique.

Venez prendre soin de votre corps, tous niveaux confondus.

RDV à la salle polyvalente de Truscas (34260 AVENE) à 17h15 pour 1 h de renforcement musculaire et d’étirements.

Tous les mardis (hors vacances scolaires). Participation 5€/personne non adhérente.

Informations au 06 78 01 08 51.

Cours de gymnastique.

Venez prendre soin de votre corps, tous niveaux confondus.

RDV à la salle polyvalente de Truscas (34260 AVENE) à 17h15 pour 1 h de renforcement musculaire et d’étirements.

Tous les mardis (hors vacances scolaires). Participation 5€/personne non adhérente.

Informations au 06 78 01 08 51. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 17:15:00

fin : 2024-02-06 18:15:00

Hameau de Truscas

Avène 34260 Hérault Occitanie

L’événement COURS DE GYMNASTIQUE PROPOSÉ PAR LE FOYER RURAL D’AVENE Avène a été mis à jour le 2024-02-09 par OT DU GRAND ORB