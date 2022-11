Cours de gymnastique

Cours de gymnastique, 3 décembre 2022, . Cours de gymnastique



2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-03 12:00:00 EUR 5 5 pour enfants et adultes à la Chartreuse, organisées par le Club Gymnastique de Hautefort-Saint Agnan. Participation 5€ Au profit du TELETHON. pour enfants et adultes à la Chartreuse, organisées par le Club Gymnastique de Hautefort-Saint Agnan. Participation 5€ Au profit du TELETHON. +33 6 01 85 12 07 dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville