Nantes Studio Anim'age Loire-Atlantique, Nantes Cours de Gym, Pilates, Body Zen et Stretching pour la rentrée (saison 2021-2022) Studio Anim’age Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cours de Gym, Pilates, Body Zen et Stretching pour la rentrée (saison 2021-2022) Studio Anim’age, 6 septembre 2021, Nantes. Cours de Gym, Pilates, Body Zen et Stretching pour la rentrée (saison 2021-2022)

du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre à Studio Anim’age Sur réservation par mail animageasso@gmail.com , places limitées à 8 participants.

Les PORTES OUVERTES sont du 6 au 10 septembre prochain. Au plaisir de vous retrouvez pour une séance découverte :) Studio Anim’age 5 avenue de smyrne, 44300 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T10:00:00 2021-09-06T15:45:00;2021-09-07T10:30:00 2021-09-07T13:15:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T09:45:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T20:15:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Studio Anim'age Adresse 5 avenue de smyrne, 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Studio Anim'age Nantes