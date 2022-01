Cours de gravure taille-douce Bazar culturel Saragoz, 26 janvier 2022, Saint-Pol-de-Léon.

Cours de gravure taille-douce

Bazar culturel Saragoz, le mercredi 26 janvier à 18:30

Cours de **gravure** _(taille-douce, en relief, monotype, collagraph, etc.)_ et plus largement de création visuelle animé par l’artiste et enseignant Bruno Sentier tous les mercredis soir de 18h30 et 20h, au Bazar Culturel Saragoz, 7, rue Saragoz, à Saint-Pol-de-Léon. Cours accessible à toutes et à tous, débutant.es et confirmé.es. à partir de 15 ans. Matériel fourni. **Renseignements au 0778 668 500.** **E-mail : [assemblages@free.fr](mailto:assemblages@free.fr).** **20 € la séance.** Site de l’artiste intervenant : sentier-assemblages.net instagram : sentierassemblages facebook.com/bazarsaragoz.

20 € la séance

Cours de gravure et de création visuelle, tous les mercredis soir de 18h30 à 20 h au Bazar culturel Saragoz, 7, rue Saragoz, Saint-Pol-de-Léon.

Bazar culturel Saragoz 7, rue Saragoz, 29250, Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T18:30:00 2022-01-26T20:00:00