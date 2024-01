Cours de go à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Du samedi 13 janvier 2024 au samedi 30 mars 2024 :

samedi

de 16h00 à 17h30

samedi

de 14h30 à 16h00

.Tout public. payant

Tarif : 50€ la

série de 10 séances

Tarif réduit pour

les moins de 18 ans et adhérents MCJP : 35€

(Les enfants de

moins de 12 ans doivent être accompagnés)

Sous son apparente simplicité qui le rend accessible même aux plus jeunes, le go ce est un jeu de stratégie d’une richesse inépuisable !

Les samedis 13, 20 et 27 janvier / 3 et 10 février / 2, 9, 16, 23 et 30 mars

Initiation-débutants tous âges : 16h-17h30

Niveau intermédiaire-déjà initiés : 14h30-16h

En collaboration avec la Ligue de Go d’Ile-de-France, le Club de Go de

Paris et la Nihon Ki-in.

Les cours sont diri­gés par un vice-cham­pion de France, avec les conseils et la visite occa­sion­nelle d’une pro­fes­sion­nelle 5e dan.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/cours-de-go +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/cours-de-go

