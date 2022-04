Cours de Gascon Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Cours de Gascon Bazas, 12 avril 2022, Bazas. Cours de Gascon Bazas

2022-04-12 19:00:00 – 2022-04-12 21:00:00

Bazas Gironde Bazas EUR Découverte de cette langue millénaire dans sa version du nord de la

Gascogne : conversation usuelle et lecture de l’occitan. Mardi 12 avril à 19h00 Découverte de cette langue millénaire dans sa version du nord de la

Gascogne : conversation usuelle et lecture de l’occitan. Mardi 12 avril à 19h00 +33 5 56 65 12 46 Découverte de cette langue millénaire dans sa version du nord de la

Gascogne : conversation usuelle et lecture de l’occitan. Mardi 12 avril à 19h00 Bazas

dernière mise à jour : 2022-04-02 par OT du Bazadais

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Ville Bazas lieuville Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Cours de Gascon Bazas 2022-04-12 was last modified: by Cours de Gascon Bazas Bazas 12 avril 2022 Bazas Gironde

Bazas Gironde