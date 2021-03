Tübingen Institut culturel franco-allemand Tübingen Cours de francais pour débutant / Schnupperkurs A1-A2 Institut culturel franco-allemand Tübingen Catégorie d’évènement: Tübingen

Dieses Jahr findet die „Semaine de la Langue Française“ vom 13. bis 21. März statt und statt ganz im Zeichen zum Thema Luft. Das ICFA lädt Euch zu einen kostenlosen Schnupperkurs A1-A2 (Anfänger mit geringen Vorkenntnissen) ein: Spielt mit der französische Sprache, entdeckt neue Sprachwendungen und Vokabeln in entspannter Atmosphäre. Der Kurs findet am Montag, den 15. März von 18:30 bis 20:00 Uhr online statt: Zoom-Meeting beitreten

[https://us02web.zoom.us/j/88075445395?pwd=d3AyekNUemhBNnZTVHRVUWYzNkl4dz09](https://us02web.zoom.us/j/88075445395?pwd=d3AyekNUemhBNnZTVHRVUWYzNkl4dz09) Meeting-ID: 880 7544 5395

