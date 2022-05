Cours de français Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Cours de français Médiathèque Françoise Sagan, 17 mai 2022, Paris. Du mardi 17 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 :

mardi, jeudi

de 10h00 à 12h00

. gratuit

Cours de français langue étrangère dispensé par l’association BAAM (bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants). Sans inscription et quelque soit votre niveau, venez assister aux cours de Français Langue étrangère. Et pour pratiquer le français après les cours, découvrez nos ateliers de conversation. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

