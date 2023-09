Cet évènement est passé Cours de français Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Cours de français Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, 7 septembre 2023, Paris. Du jeudi 07 septembre 2023 au jeudi 28 septembre 2023 :

jeudi

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Cours de Français Langue Etrangère dispensés par les bénévoles de l’association Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des migrants. Cours gratuits – Tous niveaux – Sans inscription Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

