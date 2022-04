Cours de forró Salle en centre ville de Crest,Contacter moi pour l’adresse,Crest (26), 20 avril 2022, .

Cours de forró à Crest Tous les mercredis de 18h à 21h 18h Cours débutant. Tout le monde est bienvenue, si vous avez déjà dansé ou pas. On aprend le pas de base et des tours simples. 19h pratique pour tous 19h30 cours intermediaire. Vous dansez déjà le pas de base et des tours simples. On apprend pleins de different passes, écoute musical, des variations, à afiner votre guidage, votre écoute pour suivre. Dans une belle salle en centre ville de Crest. Je vous invite à un voyage au Brésil pour apprendre à danser le forró. Une danse tellement joyeuse, très riche en improvisation et avec une forte connexion. Tarif : 10€ la séance ou 35 € pour 4 cours :) Contact pour l’adresse de la salle et inscription : 06 68 14 69 99 Au plaisir de danser avec vous ! Andreas *source : événement [Cours de forró](https://agendatrad.org/e/36409) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10

avec Andreas

