Cours de forró -niveau intermédiaire Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Cours de forró -niveau intermédiaire Villeneuve-sur-Lot, 20 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot. Cours de forró -niveau intermédiaire Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

2022-05-20 19:00:00 – 2022-05-20 20:00:00 Café Cantine 3 rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 7 7 EUR Venez apprendre le forró avec Quentin, musicien et danseur passionné, qui vous apprendra cette danse d’origine brésilienne avec bienveillance et convivialité. Venez apprendre le forró avec Quentin, musicien et danseur passionné, qui vous apprendra cette danse d’origine brésilienne avec bienveillance et convivialité. Venez apprendre le forró avec Quentin, musicien et danseur passionné, qui vous apprendra cette danse d’origine brésilienne avec bienveillance et convivialité. Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Café Cantine 3 rue de la Convention Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Cours de forró -niveau intermédiaire Villeneuve-sur-Lot 2022-05-20 was last modified: by Cours de forró -niveau intermédiaire Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 20 mai 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne