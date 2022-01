COURS DE FLE – RENFORCEMENT EN FRANCAIS — Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

COURS DE FLE – RENFORCEMENT EN FRANCAIS ————————————— Les équipes de l’ASSOFAC ont le plaisir de vous annoncer la constitution d’un nouveau groupe FLE/ français renforcé (niveau A1.1 minimum) de 15 places. **Durée de la formation 6 mois : du 31 janvier au 31 juillet 2022** ### A cet effet, nous organisons une dernière réunion d’information collective ### Mardi 25 janvier 2022 à 14h00 ### au sein de nos locaux de Montreuil (voir plan en annexe) afin d’accueillir les jeunes qui seraient susceptibles d’être intéressés. **L’envoi de la fiche de liaison dûment remplie (voir pièce jointe) est à nous faire parvenir à [cf93@assofac.org](mailto:cf93@assofac.org)**

