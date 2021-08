Roscoff Roscoff Finistère, Roscoff Cours de Flamenco et Sevillanes Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Cours de Flamenco et Sevillanes Roscoff, 9 août 2021, Roscoff. Cours de Flamenco et Sevillanes 2021-08-09 10:00:00 – 2021-08-11 12:00:00 Place de la Gare Espace Mathurin Méheut – Salle Rannic

Roscoff Finistère Cours et stage de Flamenco et Sevillanes programmés avec Karyne de l’association ROSKO FLAMENCO.

Programme:

Echauffement au sol /Etirements / Bras flamenco 10h00-11h00

Chorégraphies /Compas et Palmas 11h – 12h Tarifs

Adultes : 10 € l’heure et 18 € les deux heures

Étudiants : 8 € l’heure et 14 € les deux heures

Le stage complet (16 heures) : Adultes 130 € – Étudiants 110 €

