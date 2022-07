Cours de fitness – terrasse du casino

Cours de fitness – terrasse du casino, 15 septembre 2022, . Cours de fitness – terrasse du casino



2022-09-15 18:30:00 – 2022-09-15 20:30:00 Cours de fitness organisés par Eugénie Bardoux. Renseignements au 06 71 16 38 11 Tarifs:

10€ la séance

25€ les 3 séances

75€ les 10 séances dernière mise à jour : 2022-07-26 par

