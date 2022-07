Cours de fitness – terrasse du casino

Cours de fitness – terrasse du casino, 12 septembre 2022, . Cours de fitness – terrasse du casino



2022-09-12 – 2022-09-12 Venez retrouver Marjorie pour un rendez-vous régulier ou pour une simple rencontre. Gym douce, cuisses-gainage sangle abdominale, assouplissement circuit cardio ou renforcement musculaire global … choisissez le jour en fonction du contenu de votre cours, elle s’occupera du reste.

Au bruit des vagues et à la fraicheur de l’océan, prenez soin de vous dans la bonne humeur.

